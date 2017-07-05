"Шо ты творишь?": в патрульной полиции прокомментировали конфликт с торговцами у метро "Святошин" (видео)

2 июля возле станции метро "Святошин" в Киеве произошел конфликт между патрульными полицейскими и людьми, торговавшими у входа в метро.

Об этом рассказал спикер патрульной полиции Виктор Шеверда, комментируя инцидент, передает "Цензор.НЕТ".

Видео конфликта опубликовано в соцсети. В комментариях под ним разгорелась дискуссия относительно того, правильно ли действовали патрульные в данной ситуации.

"Мы еще продолжаем собирать информацию, но предварительно я могу сказать, что 2 июля патрульные, проезжая мимо метро "Святошин", увидели, как женщина ведет торговлю кофе и слабоалкогольными напитками. С одной стороны, когда это человек продает какие-то выращенные на огороде овощи, а с другой стороны - когда это уже слабоалкогольные напитки. Патрульные сделали женщине замечание, на которое она не отреагировала. Наоборот - начала поднимать шум, кричать на патрульных. Они предупредили ее, что если она не прекратит правонарушение, то они будут вынуждены составить на нее материал", - рассказывает Шеверда.

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Далее, по его словам, вмешались уже торговцы, которые находились рядом. Они начали осуществлять натиск на патрульных, шарпать их за форменную одежду. После этого патрульные вызвали на помощь еще один экипаж. Женщину, которая, по предварительной информации, вела незаконную торговлю, задержали и доставили в полицейский участок, составили на нее админматериалы, после чего отпустили.

Он также добавил, что сейчас с помощью видео с нательных камер полицейских выясняется, действительно ли женщина торговала слабоалкогольными напитками, поскольку в ходе сопротивления патрульным она столкнула свой товар с парапета и бутылки разбились.

"На данный момент проводится служебная проверка действий патрульных полицейских и им будет дана надлежащая оценка. Высказывать какую-то позицию до окончания служебного расследования - это уже может расцениваться как давление на людей, которые его проводят. Покамест мы удержимся от оценочных суждений относительно этой ситуации и дождемся официальных версий этого расследования", - отметил он.

Ранее активисты в сети Facebook сообщили об избиении в Киеве бойцов АТО представителями полиции после того, как добровольцы вступили в конфликт с провокаторами в кафе.