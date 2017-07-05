В Днепре хитрая воровка срывала украшения с женщин, у которых руки были заняты пакетами с покупками

В Днепре хитрая воровка срывала украшения с женщин, возвращавшихся из магазинов с пакетами в руках. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Ее жертвами становились те, кто возвращался из магазинов с большими пакетами в руках. Днем в людном месте воровка подбегала и срывала с женщин золотые украшения. Ни одна из жертв из-за занятых рук не могла сопротивляться грабительнице. Полицейские следили за злоумышленницей две недели и задержали ее прямо во время очередного преступления.

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Злоумышленница заявила, что своих жертв не выслеживала, а выбирала спонтанно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве продают ворованную форму ВСУ.