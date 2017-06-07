В Киеве продают ворованную форму ВСУ - волонтер (фото)
16:30, 07 июня 2017Война
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Ветеран АТО отмечает, что формы на складах вечно не хватает, а тут ее продают в магазинах.
В столице возле железнодорожного вокзала продают краденную в ВСУ форму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, волонтер Мартин Брест.
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"Украл ответственный у своих ту форму, которой вечно не хватает. Комплект летний полевой стоит нам в армию около 800 грн. Продано в магазин за 500 грн оптом. Магазин счастливо торгует, бо шо? Правильно. Формы не хватает, и военные ее покупают. В этом самом магазине", - говорится в его сообщении.
По словам Бреста, в магазине точно знают, что торгуют краденым.
"ВСП не может ничего, не их юрисдикция. Полиция не может ничего - это ФОПка, накладных нет, ничего нет", - отметил волонтер.
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