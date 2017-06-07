В Киеве продают ворованную форму ВСУ - волонтер (фото)

В столице возле железнодорожного вокзала продают краденную в ВСУ форму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, волонтер Мартин Брест.

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"Украл ответственный у своих ту форму, которой вечно не хватает. Комплект летний полевой стоит нам в армию около 800 грн. Продано в магазин за 500 грн оптом. Магазин счастливо торгует, бо шо? Правильно. Формы не хватает, и военные ее покупают. В этом самом магазине", - говорится в его сообщении.

По словам Бреста, в магазине точно знают, что торгуют краденым.

"ВСП не может ничего, не их юрисдикция. Полиция не может ничего - это ФОПка, накладных нет, ничего нет", - отметил волонтер.