В центре Киева возле Золотых ворот зарезали мужчину

Сегодня, 22 июня, вечером возле столичных Золотых ворот произошло убийство, сообщает ТСН.

Как сообщили на месте происшествия, убийство произошло после конфликта между двумя мужчинами возрастом около 60 лет. Мужчины громко ругались на лавочках возле музея, из-за чего свидетели ссоры даже вызвали полицию.

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Ссора вроде бы утихла, однако впоследствии один из мужчин подошел ко второму и нанес ему два ножевых ранения – в живот и в грудную клетку. От ранений пострадавший скончался на месте.

Нападавший скрылся, сейчас в столице объявлен план-перехват для задержания преступника. Причины конфликта между мужчинами неизвестны.

С погибшим была женщина, которой стало плохо – ее забрали медики, которые прибыли на место трагедии.

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Позже стало известно, что подозреваемый был задержан сотрудниками Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве. Об этом на странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"По предварительным данным, двое мужчин вместе выпивали, между ними произошёл конфликт, который перешёл в драку. Дрались сначала возле входа в метро, а потом продолжили выяснять отношения, кулачным образом, в парке неподалёку. В ходе драки один из мужчин нанёс ножевое ранение другому, в результате которого последний скончался сидя на лавочке", - сказано в сообщении.