В Киеве нардеп Барна попал в ДТП, он до сих пор находится в больнице (фото, видео)

Народный депутат Олег Барная после ночной аварии на площади Победы в Киеве находится в больнице. Об этом нардеп рассказал по телефону, передает ТСН.

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Подробностей о своем состоянии здоровья депутат не сообщает, слабым голосом отшучивается, что якобы "у него насморк". В общем уверяет, что "все нормально", однако должно оставаться еще некоторое время под наблюдением врачей. Сколько пролежит в больнице, не уточнил.

Как сообщал УНИАН, на площади Победы в Киеве автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.

Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован. На месте работали патрули полиции.