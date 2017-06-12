В Одесской области прорвало водопровод: без воды остались 150 тысяч человек (фото)
20:47, 12 июня 2017Происшествия
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Прорыв случился еще вчера, но устранить течь до сих пор не удалось.
Закончить работы обещают до 22:00 / фото Думская
В Одесской области на поселке Котовского прорвало водопровод, без воды остались 150 тысяч человек. Об этом сообщает Думская.
"Серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм произошла на Днепропетровской дороге, 80", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что прорыв случился еще вчера, но устранить течь до сих пор не удалось: труба проложена по дну засыпанной балки, на глубине 7 метров. Ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта. Закончить работы они обещают до 22:00.
Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки — это примерно 150 тысяч человек.
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