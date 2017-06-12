Причиной смертельного падения планера на Ривненщине стал инфаркт пилота – полиция

Причиной падения планера в Ривненской области, которое случилось 10 июня и привело к человеческим жертвам, стал инфаркт пилота.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, согласно медицинскому заключению, смерть 50-летнего пилота планера наступила в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца. Пилот умер в полете, а 25-летняя пассажирка - от полученных в результате падения травм.

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По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Гощанском районе Ривненской области упал планер, в результате чего погибли два человека. Планер упал при осуществлении ознакомительного полета вблизи села Люцинов в Гощанском районе.