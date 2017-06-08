В Одессе на улице нашли брошенного трехмесячного младенца. Как сообщает советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк, малыша увидели прохожие и забрали домой, передает Думская.

Люди вызвали полицию и скорую. К счастью, ребенок не пострадал.

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«На место также выехали специалисты ювенальной превенции ГУНП, — отметил Форостяк. — В результате оперативных мероприятий установлено, что у ребенка есть «родители», если можно их так назвать — по некоторым данным, асоциальная семья, которая просто оставила ребенка по непонятным пока причинам, а может и к счастью малыша. Ребенка отвезут сначала в больницу, где обследуют, а затем, вероятно, в приют. Что касается родителей, то их, скорее всего, будут лишать родительских прав».

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