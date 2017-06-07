В Одесской области пограничники задержали грузовик с радиоактивной древесиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в пункте пропуска для морского сообщения «Белгород-Днестровский-МТП» на грузовик сработал комплекс контроля по выявлению радиоактивных материалов типа «Янтарь».

Пограничники направили грузовой автомобиль, перевозивший пиломатериалы, на дополнительный осмотр.

«Автомобилем управлял гражданин Украины. Груз следовал из северных регионов Украины, вероятно, из зоны отчуждения», - отметили в управлении.

В ходе дополнительного обследования автомобиля и древесины с помощью универсального радиометра-спектрометра пограничники определили наличие промышленного радиоизотопа «Цезий-137», что не характерно для данного вида груза.

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О данном факте были проинформированы Белгород-Днестровский отдел Нацполиции.

Госинспектор по охране окружающей среды совместно с представителями Белгород-Днестровского отдела полиции провели повторное обследование автомобиля с использованием другого радиометра-спектрометра. Результаты радиационной идентификации подтвердили наличие промышленного радиоизотопа «Цезий-137».

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств, в том числе по определению происхождения груза. Данный факт содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 265 УК «Незаконное обращение с радиоактивными материалами».

Цезий-137, известен также как радиоцезий — радиоактивный нуклид химического элемента цезия. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Цезий-137 — один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.