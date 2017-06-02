Во Львове 20-летняя женщина пыталась продать новорожденного ребенка

Во Львове задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного ребенка за 80 тыс. гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Оперативники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции во Львовской области обнаружили в социальных сетях объявление о продаже ребенка. Полицейские выяснили, что 20-летняя львовянка ищет покупателя на своего новорожденного ребенка. Сама женщина в это время находилась в родильном отделении одной из больниц Львова", - говорится в сообщении.

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1 июня, женщина была задержана в момент получения ею 80 тысяч гривен. За эту сумму она договорилась с «покупателем», что передаст ему младенца. В расписке женщина написала, что никаких претензий не имеет, со всеми условиями сделки согласна.

По этому факту открыто уголовное производство. Следователи квалифицировали действия задержанной по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее УНИАН сообщал, что запорожская полиция задержала супружескую пару киевлян, которые пытались продать своего новорожденного ребенка за 7 тысяч долларов.