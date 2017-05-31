В Днепре полиция задержала мужчину, который "пошел пить пиво" с автоматом (видео)

31 мая около 3:00 полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с боевым автоматом Калашникова. Вместе с АК задержанный нес с собой магазин с 19 патронами, сообщает Информатор.

По словам сотрудников полиции, около 2:30 ночи поступил вызов о том, что на проспекте Гагарина, ближе к ТРЦ «Дафи», разгуливает мужчина с автоматом.

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Полицейские сразу отправились на место вызова и задержали мужчину, который перед этим попытался скрыться. Вместе с АК полицейские нашли у мужчины магазин с 19 патронами.

На вопрос о том, почему он поздней ночью находился на улице со снаряженным автоматом, мужчина ответил, что вышел попить пива.

Полицейские доставили задержанного в Соборное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В частности, известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности.