СБУ задержала экс-айдаровца, организовавшего поставки оружия в Киев из зоны АТО

Сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали бывшего военнослужащего 24-го батальона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины («Айдар»), который организовал незаконный канал поставки оружия из зоны АТО для дальнейшего сбыта на территории города Киева и Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Бывший военнослужащий, используя связи, приобретенные за время прохождения военной службы, продавал похищенное военное имущество, которое доставлялось из зоны АТО, а именно: автоматы АК-74, пистолеты ПМ, гранаты РГД-5, Ф-1 и т.п.

Как установили правоохранители, к противоправной деятельности злоумышленник привлек еще трех гражданских лиц (пособников), которые хранили имущество и передавали ему для дальнейшего сбыта. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности, они делили между собой.

В частности, отметили в прокуратуре, 16 марта бывший военнослужащий почти за 60 тыс. грн реализовал АК-47 и магазин к нему, 253 патрона, 2 гранаты Ф-1 и 2 запалы к ним.

Во время очередной продажи 45 патронов калибра 5,45 мм он был задержан, а боеприпасы изъяты.

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Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов было изъято: автомат АКС-74 с присоединенным к нему подствольным гранатометом ГП-25; 8 патронов к пистолету «ТТ» 7,62 мм; патрон к пистолету «Наган» 7, 62 мм; 2 магазина к пистолету «ТТ»; 88 патронов к пистолету «Наган» 7, 62 мм; крупнокалиберный патрон 12,7 мм; патрон калибра 7,62х39 мм; граната Ф-1; 34 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25П; 9 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25; 22 запала к ручным гранатам типа УЗРГМ; 8719 патронов.

Готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее на Николаевщине в пограничной зоне обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.