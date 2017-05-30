Полиция проверяет все возможные версии мотивов убийства советника директора "Укрспирта"

Полиция проверяет все возможные версии относительно мотивов убийства советника директора ГП «Укрспирта» Виктора Панкова.

Об этом в комментарии агентству УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

Она подтвердила, что застреленный сегодня в Дарницком районе Киева мужчина является советником директора ГП «Укрспирта» Виктор Панков.

При этом отметила, что на данный момент проверяются «все версии» относительно мотивов его убийства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, в 8.16 в полицию поступила информация от прохожего о том, что на улице Михаила Гришко вблизи станции метро «Позняки» неизвестный из автомобиля «Ауди» красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко.

Личность застреленного установлена, это киевлянин, 1968 г.р. При осмотре тела судмедэксперт выявил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев. Введен план «Перехват».