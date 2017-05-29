В одесском кафе произошла массовая драка, есть погибший (фото, видео)

В Одессе драка между посетителями заведения закончилась смертью одного из них. 23-летнего злоумышленника правоохранители задержали на горячем. Об этом сообщает полиция области.

Примерно в 19:00 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из баров на проспекте Добровольского во время драки мужчину ударили ножом.

Было установлено, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь.

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Смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался.

Подозреваемого полицейские задержали на горячем. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления – нож со следами крови.

Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Сейчас досудебное следствие продолжается.

Ранее в Одессе возле жилого массива "Радужный" произошла драка, в результате которой пострадал полицейский.