В "Борисполе" при попытке сбежать из страны задержали налоговика - Матиос

В аэропорту "Борисполь" задержали подозреваемого в коррупции руководителя одной из областных налоговых администраций, который пытался бежать. Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Украинская правда".

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"Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 15 регионах Украины происходит масштабная антикоррупционная операция, в рамках которой состоялось более 400 обысков в налоговых органах. Речь идет о схеме хищения более чем 96 миллиардов гривен.