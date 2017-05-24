В "Борисполе" при попытке сбежать из страны задержали налоговика - Матиос
15:43, 24 мая 2017Происшествия
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Задержанным оказался руководитель одной из налоговых администраций.
Налоговик пытался сбежать из Украины / @ukrpravda_news
В аэропорту "Борисполь" задержали подозреваемого в коррупции руководителя одной из областных налоговых администраций, который пытался бежать. Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Украинская правда".
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"Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в 15 регионах Украины происходит масштабная антикоррупционная операция, в рамках которой состоялось более 400 обысков в налоговых органах. Речь идет о схеме хищения более чем 96 миллиардов гривен.
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