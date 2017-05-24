Антикоррупционная операция у налоговиков: Матиос рассказал, кого уже задержали

Военный прокурор Анатолий Матиос перечислил должности чиновников, которых задержали во время антикоррупционной операции в налоговых органах. Об этом пишет "112 Украина".

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"Бывший глава Миндоходов в Днепропетровской области, бывший начальник Миндоходов, это областные руководители, Луганская область, глава налоговой АР Крым, несколько руководителей почти всех районов Киева налоговых инспекций, они по статусу фактически равны налоговым областей, заместители Полтавской налоговой администрации, заместитель начальника Министерства доходов и сборов в Харьковской области, начальники налоговой Полтавы, начальник управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области, председатель Государственной налоговой администрации в Харьковской области генерал-лейтенант Денисюк. Обыски также проводятся в отношении руководства налоговых администраций других областей, в том числе Одессы, фактически по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Матиос отметил, что это только первая волна задержаний по данному делу: "Мы предполагаем привлечь к ответственности работников органов прокуратуры, сотрудников органов СБУ и работников государственных налоговых администраций. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война, потому что ограбление государства на такие миллиарды гривень вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор находились в стране".

Речь идет о статье УК "содействие существованию преступной организации", "участие в преступной организации" и "злоупотребление служебным положением, которое влечет за собой материальный ущерб".

"Для каждого из задержанных фигурантов все готово сейчас. Часть людей, задержанных в Киеве, уже отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте. Части вручают подозрения, часть доставляют сейчас, это особый топ, Днепр, Харьков, Одесса, которых мы очень ждем, потому что это люди, которые вполне осведомлены, сейчас не при власти", - отметил военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, в рамках масштабной антикоррупционной операции свыше 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска в 15 областях Украины.