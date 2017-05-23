В Харькове полицейские во время погони за нарушителем врезались в легковушку (фото)

Во вторник, 23 мая, Toyota Prius патрульной службы полиции Харькова во время погони за нарушителем столкнулась на пересечении улицы Конева и Нетеченской набережной с автомобилем ВАЗ. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщили в сообществе Харьков City в Facebook.

Причины ДТП в полиции не уточнили, отметив лишь, что их экипаж, преследуя автомобиль Renault, который ранее грубо нарушил правила дорожного движения, ехал с включенными проблесковыми маячками.

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В то же время, по словам очевидцев полицейские двигались по встречной полосе, а спецсигналы включили за несколько секунд до аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве очевидцы запечатлели полицейскую погоню за угнанной маршруткой.