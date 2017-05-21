Полиция открыла производство по факту взрыва в здании на улице Антоновича в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в здании на улице Антоновича в Киеве.

Как сообщает Отдел коммуникации участка Киева, сообщение о взрыве поступило в дежурную часть Голосеевского управления полиции в 22.25.

По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу. По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

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Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За совершение такого правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Опрошенные свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция предпринимает ряд мер, направленных на раскрытие преступления.

По информации некоторых СМИ, взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов.