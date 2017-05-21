Мэр Белгорода-Днестровского попала в серьезное ДТП

Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак сегодня попала в серьезное ДТП и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в городском совете.

По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

«Алла Федоровна получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник», - сказал источник.

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В пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета пока не комментируют происшествие, хотя и не отрицают самого факта случившегося.

Гинак была избрана мэром в конце октября 2015 года. Кандидат от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», она намного опередила ближайшего конкурента – бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в Турции автобус с членами правящей партии попал в ДТП.