В Турции автобус с членами правящей партии попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший делегатов внеочередного конгресса правящей партии Турции, попал в ДТП в турецком городе Полатли, 32 человека получили ранения. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что автобус вез из Измира членов Партии справедливости и развития на внеочередной конгресс, на котором, как ожидается, Эрдоган переизбран лидером политсилы.

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В салоне автобуса находились 39 человек, 32 получили ранения после того, как автобус врезался в забор. Сообщают, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария.

Также отмечают, что пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья в норме.