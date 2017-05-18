Стрельба в Каменском: охранника Яроша взяли под стражу

Охраннику народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Об этом 18 мая в Днепре сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян, передает Радио Свобода.

По словам защитника, у него уже была встреча с подзащитным, который находится в следственном изоляторе, после инцидента с таксистами у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

Читайте такжеОпубликовано видео момента конфликта и стрельбы в Каменском с участием человека Яроша

"Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтована, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", – сказал Погосян.

По словам адвоката, сторона защиты настаивает на самозащите подзащитного и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили против пассажиров битки. Как отметил адвокат, он уже подал в полицию заявление, в котором требует расследования относительно избиения своего подзащитного и его товарища во время инцидента.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Ранен коллега таксиста, который спешил ему на помощь.