В центре Киева прорвало канализацию - нечистоты льются по улице (фото)

На столичной ул. Ивана Мазепы, возле ресторана "Катюша", прорвало канализацию. Сквозь щели люка льются нечистоты, передает Gazeta.ua.

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Из-за порыва канализационной трубы в воздухе характерный запах. Некоторые прохожие закрывают нос ладонью или рукавом. Обходят лужу по бордюру.

Вонь стоит до станции метро. При этом посетители ресторана продолжают есть на летней террасе.

Ранее в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода, из-за чего весь квартал был затоплен кипятком.