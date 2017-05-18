В центре Киева прорвало канализацию - нечистоты льются по улице (фото)
16:07, 18 мая 2017Происшествия
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В центре столицы, на ул. Мазепы, нечистоты льются по улице.
На столичной ул. Ивана Мазепы, возле ресторана "Катюша", прорвало канализацию. Сквозь щели люка льются нечистоты, передает Gazeta.ua.
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Из-за порыва канализационной трубы в воздухе характерный запах. Некоторые прохожие закрывают нос ладонью или рукавом. Обходят лужу по бордюру.
Вонь стоит до станции метро. При этом посетители ресторана продолжают есть на летней террасе.
Ранее в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода, из-за чего весь квартал был затоплен кипятком.
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