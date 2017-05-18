В Одессе во время пресс-конференции министра образования "заминировали" ОГА

В Одессе во время пресс-конференции министра образования и науки Украины Лилии Гриневич неизвестные злоумышленники «заминировали» здание областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пресс-конференции Гриневич о телефонное сообщение о «минировании» поступило в полицию, присутствующих проинформировал заместитель председатель ОГА Сергей Колебошин.

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По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ГСЧС и кинологической службы, взрывотехники и медики. В связи с объявленной эвакуацией здание попросили покинуть всех сотрудников, посетителей и журналистов.

Пресс-конференция министра, которая должна была начаться в 11.00, началась позже и сейчас проходит на улице недалеко от здания ОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 мая, в Одессе было «заминировано» сразу три админздания - двух судов и городской клинической больницы. При проверке с выездом на место специалистов соответствующих ведомств никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.