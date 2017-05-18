На Львовщине микроавтобус влетел в грузовик: погибли три человека

Во Львовской области сегодня, 18 мая, во время дорожно-транспортного происшествия погибли супруги из Закарпатья и житель Ивано-Франковщины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, ДТП произошло в 04:20 в селе Горное Стрыйского района.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN. На месте ДТП погибли 31-летний водитель микроавтобуса и его 30-летняя жена, жители Закарпатской области, а также 31-летний водитель грузовика, житель Ивано-Франковской области.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Украины.

Напомним, ранее три человека погибли в ДТП в Киеве.