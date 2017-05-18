Массовая драка в Днепре 9 мая: задержан еще один подозреваемый (фото)

Задержан еще один подозреваемый по делу массовой драки в Днепре 9 мая, во время которой избили ветеранов АТО. Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

"Следователями по делу о столкновениях, которые произошли в Днепре 9 мая 2017, задержан еще один подозреваемый, который ранее был объявлен в розыск. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство)", - сказано в сообщении.

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Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Днепре установили личности 25 участников столкновений 9 мая.