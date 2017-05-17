В Днепре установили личности 25 участников столкновений 9 мая

В Днепре на сегодняшний день установлены 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, из них 14 лицам пока объявлено о подозрении в преступлении, пяти - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Восьми лицам заочно вручены уведомления о подозрении, они объявлены в розыск. Степень вины еще 7 человек, участвовавших в столкновениях, устанавливается.

Читайте такжеПрокуратура расследует действия трех полицейских во время событий 9 мая в Днепре – Князев

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области.

По результатам расследования подозрение в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были выбраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

13 мая суд арестовал еще одного участника беспорядков в Днепре. Мужчину подозревают в том, что он руководил действиями так называемых «титушек» - молодых людей спортивного телосложения.