В Одессе неизвестный "заминировал" легендарный рынок "Привоз"

В Одессе из-за «минирования» с рынка «Привоз» эвакуировали 500 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 10.55 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что «Привоз», расположенный в центре города, заминирован.

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В ходе обследования территории рынка взрывные устройства и вещества обнаружены не были.

«Во время проведения оперативных мероприятий были эвакуированы около 500 человек», - сообщили в главке.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сделал ложное сообщение о минировании.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. История известного рынка «Привоз» начинается с 1827 года, когда в Одессе на Привозной площади был построен большой рынок. Он стал главным рынком города. В 1913 году были построены еще четыре 2-х этажных здания («Фруктовый пассаж», был признан памятником архитектуры), дополнивших архитектурный комплекс «Привоза».