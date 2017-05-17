В Киеве задержан арестованный, сбежавший из автозака

Столичные правоохранители задержали мужчину, который совершил побег из автозака во время конвоирования.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, сегодня в 16.35 правоохранители получили сообщение о том, что вблизи станции метро "Святошин" во время конвоирования из спецавтомобиля сбежал арестованный. По тревоге был поднят личный состав Святошинского управления полиции и оперативные подразделения. Приметы беглеца передали всем патрулям.

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"Побег произошел, когда злоумышленника конвоировали из судебного учреждения в следственный изолятор. За совершение краж суд арестовал мужчину, а по дороге он сбежал. Был введен оперативный план "Сирена" - и через полтора часа его задержали по одному из адресов, где он мог появиться", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действий всех участников инцидента.