В Харькове семиклассница выпрыгнула из окна школы

В Харькове ученица 7 класса на перемене выпрыгнула из окна школы. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о том, что в одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна, поступило в дежурную часть Шевченковского района сегодня около 13:00. По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть.

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Следственно-оперативная группа опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив. Сейчас состояние здоровья школьницы удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.

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