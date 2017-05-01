В Энергодаре женщина выбросила из окна девятого этажа 12-летнюю дочь - полиция

В Энергодаре, что в Запорожской области, 30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии.

От полученных травм девочка скончалась, сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области.

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Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий жительницу Энергодара 1972 года удалось задержать в районе местного парка.

Сейчас женщина задержана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.