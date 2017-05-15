В Одессе вооруженные люди в камуфляже пытались захватить помещение, прикрываясь общественной деятельностью (фото)

Сегодня в Одессе представители одной из общественных организаций, одетые в камуфляжную форму и с оружием, пытались осуществить рейдерский захват помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, что речь идет о помещения первого этажа по улице Литературной. Член "патриотической" организации заблокировался в здании и угрожал ружьем.

Его удалось уговорить оставить оружие и покинуть помещение. Четверых человек доставили в Шевченковское отделение полиции в Одессе для предоставления объяснений. С ними работают следователи.

"Правоохранители настроены это прекратить, пусть Одесса будет первым городом в Украине, где будет развернуто мощное противодействие бандитской деятельности под прикрытием общественной, прошу всех относиться к действиям полиции с пониманием, это ни в коем случае не какая-то узурпация или полицейский режим по отношению к общественной деятельности, речь идет только о вооруженных парамилитарных группах, которые, прикрываясь псевдопатриотической деятельностью осуществляют обычный рэкет", - прокомментировал этот инцидент Форостяк.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в полиции.