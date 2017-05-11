В сети появилось видео последствий взрыва банка в Николаеве

В сети опубликовали видео после подрыва неизвестными двери банка "Пивденный" в Николаеве. Видео обнародовало местное издание "Новости-N" в YouTube.

Взрывной волной были выбиты окна квартир в рядом стоящем доме, а обломки двери банка разлетелись на десятки метров. По предварительной информации пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что в центре Николаева прогремел мощный взрыв: неизвестные подорвали двери в один из банков. Взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская.