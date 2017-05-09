На Донетчине мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом прошли без провокаций - полиция (фото)

В Донецкой области мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без провокаций.

Как сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, сегодня в 34 населенных пунктах региона прошло 60 массовых мероприятий.

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«Полиция Донецкой области обеспечила безопасность во время торжественных мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. По состоянию на 16.00 нарушений общественного порядка не допущено, ситуация спокойная. Более 2 тыс. правоохранителей продолжают работать в усиленном режиме», - сказано в сообщении.

«В Донецкой области не допущено ни одного конфликта, за исключением того, что некоторые лица пытались предоставить недостоверную информацию с целью привлечь к себе внимание», - отметил заместитель главы Нацполиции, руководитель областного главка Вячеслав Аброськин.

По состоянию на 16.00 в полиции Донецкой области зарегистрировано 9 сообщений, связанных с празднованием Дня победы над нацизмом. Все они касались мелких нарушений, есть единичные факты выявления «георгиевских ленточек», однако никаких провокаций на этой почве не возникало, отметили в полиции.