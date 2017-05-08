В Одессе задержали организатора подпольной мастерской по изготовлению оружия

В Одессе правоохранители задержали сегодня организатора подпольной мастерской по изготовлению оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления СБУ, операция по задержанию проведена сотрудниками спецслужбы и прокуратуры.

Правоохранители установили, что местный житель наладил в собственном доме изготовления боевого оружия и боеприпасов для сбыта.

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«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в отделении одного из операторов почтовой связи во время отправки заказчику боевых патронов. Сотрудники СБ Украины изъяли из посылки более 150 патронов к пистолету Макарова, 100 - к пистолету «Люгер», около 50 - к «ТТ» и 100 патронов к травматическому оружию», - сообщили в пресс-службе.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители изъяли большое количество деталей для изготовления боевых патронов и оружия и специальное оборудование.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.