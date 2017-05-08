На Донетчине пьяный водитель внедорожника протаранил блокпост (фото)

В Донецкой области На блокпосте «Днепр» нетрезвый водитель совершил ДТП, протаранив железобетонный блок.

Как говорится в сообщении донецкой полиции, около 16.40 к блокпосту, расположенному на выезде из Покровска в направлении Днепра, к железобетонному блоку с дорожными знаками подъехал автомобиль "Mitsubishi Pajero", который резко развернулся и поехал в противоположном направлении. Такие действия вызвали подозрение у сотрудников полиции, и они решили выяснить причину странного поведения.

«Увидев полицейский автомобиль, джип начал парковаться на обочине дороги. При проверке документов водителя, 34-летнего жителя Покровска, выяснилось, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина вел себя вызывающе, приставал к правоохранителям и нецензурно выражался. В отношении нарушителя сотрудники полиции начали составлять административный протокол по ст. 130 "Управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции" КУоАП. В это время мужчина неожиданно сел за руль своего автомобиля, развернулся в направлении блокпоста и совершил наезд на бетонную плиту», – сообщили в полиции.

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Полицейские сразу вызвали скорую помощь и до ее прибытия оказали первую доврачебную помощь пострадавшему мужчине.

Правонарушителя каретой скорой помощи доставили в больницу, медики констатировали у него открытый перелом плечевой кости.

Сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.