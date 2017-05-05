В Киеве несовершеннолетние экстремалы на час остановили движение электричек - хотели проехаться на крыше (видео)

В Киеве трое подростков пытались прокатиться на крыше электрички, остановив движение поездов на час. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила на странице в Facebook. Инцидент произошел 4 мая на железнодорожной станции «Петровка», нарушение порядка заметили участковые офицеры полиции.

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«На просьбу правоохранителей слезть с крыши электропоезда подростки реагировали агрессивно и угрожали взяться руками за провода, если к ним кто-то приблизится», - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали на место происшествия спасателей, а железнодорожники обесточили линию, на которой находился электропоезд. Таким образом работа на указанном участке железной дороги была приостановлена на час.

В конце концов совместными усилиями правоохранителей, спасателей и пассажиров подростков удалось спустить на перрон.

«Троих несовершеннолетних экстремалов доставили в Оболонское управление полиции. Ими оказались две девушки и парень в возрасте 14 и 15 лет», - рассказал участковый офицер полиции Юрий Филоненко.

Подростки объяснили, что они хотели весело провести время, прокатившись на крыше электропоезда. То, что это смертельно опасное развлечение, для них - не аргумент. Участковые офицеры полиции провели с детьми профилактическую беседу и отпустили домой.

Сведения о данном событии надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. По окончании проверки действиям подростков предоставят соответствующую правовую квалификацию.