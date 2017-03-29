Во Львове произошла массовая драка между подростками (видео)

Конфликт произошел между учащимися одного из училищ, приезжающих на обучение из районов, и местными жителями, которые требовали, чтобы приезжие платили им "дань", как сообщает galinfo.

Ни в ГУ полиции Львовской области, ни во Львовской ОГА на это время дать комментарий по поводу того, что произошло, не смогли.

Вскоре стало известно, что драка произошла между местными и учащимися Государственного профессионально-технического учебного заведения "Львовского межрегионального высшего профессионального училища железнодорожного транспорта", известного во Львове как училище №52. А именно - возле общежития этого училища.

Впоследствии в комментарии Гал-инфо пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что в воскресенье (26 марта) был вызов в полицию о драке. "Когда на место происшествия приехали патрульные, уже никого не было. В понедельник патрульные были готовы снова выезжать до этого училища, но вызова не получали", - отметила Екатерина Рыбий.

Однако в комментарии Гал-инфо директор Львовского межрегионального высшего профессионального училища железнодорожного транспорта Петр Базишин сообщил, что события развивались таким образом.

В субботу, 25 марта, толпа подростков встретилась с учениками училища. По словам директора, в ту субботу схватка была лишь словесной. Петр Базишин утверждает, что группа ребят требовала от учащихся училища деньги. Однако те отказались платить «дань».

Однако уже на следующий день, 26 марта, неизвестные подростки пытались ворваться в помещения девятиэтажного общежития ЛМВПУЗТ. В свою очередь работники общежития не пустили неизвестных и вызвали наряд патрульной полиции.

Директор считает, что правоохранители отнеслись к вызову не слишком серьезно, ведь на место происшествия прибыла лишь одна хрупкая девушка с парнем. Далее патрульные провели воспитательную беседу с правонарушителями. На этом их действия закончились, и они уехали с места событий.

И уже в понедельник, 27 марта, схватка набрала новых оборотов. Очередной раз под стенами общежития, которое стоит на ул. Ивана Блажкевича, 10, собралась толпа подростков. На этот раз нецензурными выкриками конфликт не завершился. Между участниками стычки началась драка. Как следствие без синяков, травм и крови не обошлось.

Читайте такжеВ Харькове молодежь двух районов пыталась устроить массовую драку (видео)

Неравнодушные люди вызвали наряд патрульных, которые на этот раз приехали в более усиленном составе. По словам директора, правоохранители успели вмешаться в конфликт. Несмотря на выкрики подростков, что полицейские не имеют права их трогать, патрульные забрали парней в отделение.

Петр Базишин предполагает, что ребята–нападающие учатся в соседней школе. Директор отметил, что, скорее всего, подростков «крышует куратор», который якобы ездит на белой «Audi». Размер «поборов», которые требуют местные злоумышленники от учащихся училища, составляет от 30 до 100 гривен.

Он отметил, что в училище обучаются преимущественно дети из разных областей, а также из районов Львовщины.

Сейчас руководство училища передало правоохранителям все доказательства преступления, в том числе и видеозапись. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика!