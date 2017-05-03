В Днепре во время пожара в квартире погибла пенсионерка

В Днепре, 2 мая в 9-этажном доме на улице Каверина возник пожар. Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения "101" в 16:32.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Во время разведки на верхних этажах дома, в одной из квартир 5-го этажа были обнаружены две женщины. Одна из них, 1926 года рождения не могла самостоятельно передвигаться, поскольку отравилась продуктами горения. Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали медикам скорой. Однако женщина от госпитализации отказалась. Ее дочь вышла из квартиры на улицу самостоятельно.

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Сообщается, что у пожарных возникли трудности в связи с высокой температурой в середине квартиры, где находился эпицентр пожара. Также, было сильное задымление. Работали две группы газодымозащитной службы. Пожар был локализован в 17:10, а в 17:45 ликвидирован.

В тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники областного центра.