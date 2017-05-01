В Днепре произошла стычка между двумя демонстрациями (фото)
Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.
Во время прохождения "Социалистов" по центральному проспекту Днепра представители профсоюзов пытались вручить им листовки. Демонстрация, которая остановилась на площади возле горсовета, слушала выступление одного из организаторов, который говорил в громкоговоритель, передает Depo.Днепр.
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Тем временем по проспекту двигалась колонна с флагами "Социалистов". Мужчины с площади пытались вручить людям с красными воздушными шариками открытки, однако мужчины спортивной внешности начали запрещать это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.
"Социалисты" дошли к центральной площади Героев Майдана, после чего организаторы объявили, что флаги нужно сдать. Демонстранты разошлись.
Как сообщал УНИАН, 1 мая в Виннице во время проведения первомайского митинга представителями отдельных политических сил произошла стычка.