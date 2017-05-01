В Днепре произошла стычка между двумя демонстрациями (фото)

16:58, 01 мая 2017
Происшествия
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Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

В Днепре демонстранты не нашли общего языка / depo.ua

Во время прохождения "Социалистов" по центральному проспекту Днепра представители профсоюзов пытались вручить им листовки. Демонстрация, которая остановилась на площади возле горсовета, слушала выступление одного из организаторов, который говорил в громкоговоритель, передает Depo.Днепр.

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Тем временем по проспекту двигалась колонна с флагами "Социалистов". Мужчины с площади пытались вручить людям с красными воздушными шариками открытки, однако мужчины спортивной внешности начали запрещать это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

В Днепре демонстранты не нашли общего языка / depo.ua

"Социалисты" дошли к центральной площади Героев Майдана, после чего организаторы объявили, что флаги нужно сдать. Демонстранты разошлись.

В Днепре демонстранты не нашли общего языка / depo.ua

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Виннице во время проведения первомайского митинга представителями отдельных политических сил произошла стычка.

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Теги: #стычка в Днепре