В Одессе мотоциклист сбил трех школьников на пешеходном переходе возле учебного заведения

В Одессе мотоциклист сегодня сбил трех школьников на пешеходном переходе возле учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 15.00 на улице Пироговской, напротив школы, на нерегулируемом пешеходном переходе, мужчина на мотоцикле Suzuki совершил наезд на группу несовершеннолетних.

«Трое детей доставлены в больницу. Также в больницу доставлен пассажир мотоцикла, которому проведут медицинское освидетельствование», - отметили в пресс-службе.

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Различные травмы получили школьники в возрасте 11-15 лет.

На месте работал следователь. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным представителя полиции, мотоциклист является гражданином соседнего государства.