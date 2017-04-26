В полиции рассказали подробности стрельбы с ранеными в Киеве

Инцидент произошел на границе Подольского и Оболонского районов: возник конфликт между двумя компаниями.

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Киева Оксана Блищик.

Предварительно установлено, что двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двоих достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин. Стрелок скрылся с места события.

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Сейчас все раненые находятся в больнице, еще двух участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для предоставления объяснений. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства события.

Как сообщал УНИАН ранее, 25 апреля вечером на перекрестке улиц Вышгородской и Белицкой в Киеве произошел инцидент, во время которого один из участников достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате стрельбы были ранены трое человек, все раны проникающие. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.