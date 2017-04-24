На майские праздники в Киеве при участии агентуры РФ возможны беспорядки и провокации – ИС

На майские праздники в Киеве при участии российской агентуры возможны беспорядки и провокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины, руководитель Центра военно-политических исследований, руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук во время круглого стола в Киеве.

По его словам, ожидается обострение ситуации в Херсонской и Николаевской областях. Он подчеркнул, что в Николаеве в последние две недели активизировались различные пророссийские силы, в первую очередь так называемые российские казаки, прибывают эмиссары из России.

«В зоне риска остается и Киев», - заявил Тымчук.

По его словам, к празднованию Дня победы планируется акция «Никто не забыт и ничто не забыто», которая, по сути, фактически является «клоном акции «Бессмертный полк», которая проводится в России». Тымчук подчеркнул, что «будут попытки провокаций с использованием запрещенной в Украине символики, в частности «колорадских» ленточек». По его словам, «возможны различного рода беспорядки именно на этой почве».

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Тымчук подчеркнул, что для российского телевидения «показать картинку, где избивают ветеранов в центре Киева, это не просто желанно, а это было бы приоритетом для всей машины российской пропаганды».

«Вполне очевидно, что агентура российских спецслужб имеет перед собой задачу именно такую картинку организовать», - добавил он.

Тымчук не исключает, что возможны и провокации в Харьковской и Одесской областях, но там риск ниже, поскольку после событий в Балаклее серьезно активизировались украинские спецслужбы, а также в Одессе были пресечены попытки провокаций 10 апреля. «Но не нужно успокаиваться, потому что там остается российская агентура», - сказал Тымчук.