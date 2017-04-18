Балаклея и 9 близлежащих населенных пунктов очищены от взрывоопасных предметов – ГСЧС

Сотрудники ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов территорию города Балаклея и 9 близлежащих населенных пунктов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория г. Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 165 человек и 44 единиц техники, в том числе от ГСЧС 17 человек и 5 единиц техники. Пиротехниками ГСЧС осуществляется дежурство в круглосуточном режиме.

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На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации Масельским Степаном Ивановичем.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.