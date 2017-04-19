РосСМИ опубликовали видео с признанием Дадаева в убийстве Немцова

Российские издания "Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали видеозаписи признательных показаний Заура Дадаева и Анзора Губашева, обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова. Запись сделана на предварительном этапе расследования в 2015 году – позже Дадаев отказался от признательных показаний, передает русская служба «Би-би-си».

На опубликованном видео Заур Дадаев подробно описывает момент убийства и свои мотивы, а также процесс слежки за Немцовым и то, как он выбирал момент для нападения.

"Он шел с девушкой, метров 40, я его догонял быстрым шагом. В упор, где-то с пяти метров, как дошел до него, – рассказывает Дадаев, показывая следователям жестами, как стрелял. - Сразу же сделал три выстрела".

"Вижу, он поднимается. Не подходил, сделал еще три выстрела", - описывает убийство Дадаев.

После этого он, как следует из видео, перешел Большой Москворецкий мост, сел в автомобиль, за рулем которого был Анзор Губашев, и уехал домой.

В качестве мотива Дадаев назвает оскорбление своих религиозных чувств из-за публичных высказываний Немцова в поддержку французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". Это одна из первых версий следствия, которую критиковали соратники Немцова.

Читайте такжеПосле марша памяти в Москве мемориал Немцова зачистили, дежуривших активистов задержали

Об оскорблении религиозных чувств говорили и другие обвиняемые, братья Губашевы, но именно эта часть их показаний не была продемонстрирована присяжным по решению суда.

"Да, я хочу это сделать ради Аллаха, по поводу того, что оскорбляют пророка Мухаммеда", - говорит на видео Дадаев, в то же время вскользь упоминая сумму в 5 млн рублей, которую он, по его словам, так и не получил.

Записанные на видео показания Дадаев мог дать сразу после убийства в 2015 году. Тогда официально сообщалось, что он признал свою вину и рассказал о деталях убийства. Вскоре обвиняемый в убийстве Немцова отказался от признательных показаний, заявив, что давал их под давлением.

Накануне Дадаев давал показания на процессе по делу об убийстве Немцова. Он снова заявил, что был дома в день убийства политика и не имеет никакого отношения к преступлению.

Читайте такжеУбить Немцова: на российском суде рассказали, во сколько оценили жизнь известного оппозиционера

Выступая в Московском военном окружном суде, он рассказал, что до 20-х чисел декабря 2014 года он вообще не появлялся в Москве, так как жил по месту своей службы - в военной части в Грозном. В конце 2014 года он решил уволиться со службы и переехать в Москву, где поселился в квартире, которую снял его бывший командир Руслан Геремеев.

В день убийства Немцова, заявил в суде Дадаев, он находился в этой квартире по адресу улица Веерная, 3.

Накануне стало известно, что в четверг гособвинение планирует показать присяжным видеозапись признательных показаний Дадаева. "Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали их во вторник поздно вечером.