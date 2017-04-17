В "Борисполе" задержали подозреваемую в связях с террористами россиянку

Сегодня в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса «Оман(ОАЭ) - Киев» пограничники задержали гражданку России, которая находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации.

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Как сообщают в Государственной пограничной службе, 30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) Уголовного кодекса РФ и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца.

Об этом инциденте сообщили в Укрбюро Интерпола в Киеве и СБУ. Женщине разъяснили требования действующего законодательства Украины и вручили памятку «Информация для лиц, которые на законных основаниях прибыли в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, нуждаются в дополнительной защите в Украине».

Сейчас ее вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции.