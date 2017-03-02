Суд продлил срок ареста пятерых экс-"беркутовцев" до 30 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял перед завершением сегодняшнего заседания. Согласно принятому решению, Аброськин, Зинченко, Маринченко, Тамтура и Янишевский будут находиться в следственном изоляторе по 30 апреля включительно.

Суд в своем решении отметил, что риски пребывания обвиняемых на свободе не исчезли, поэтому им нельзя изменить меру пресечения на более мягкую и не связанную с содержанием под стражей, о чем ходатайствовала защита экс-«беркутовцев».

Читайте такжеРазыскиваемые по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцы получили гражданство РФ

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.