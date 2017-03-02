Суд продлил срок ареста пятерых экс-"беркутовцев" до 30 апреля
Коллегия судей Святошинского районного суда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров и продлила срок содержания под стражей пятерых бывших бойцов "Беркута" еще на 60 суток.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял перед завершением сегодняшнего заседания. Согласно принятому решению, Аброськин, Зинченко, Маринченко, Тамтура и Янишевский будут находиться в следственном изоляторе по 30 апреля включительно.
Суд в своем решении отметил, что риски пребывания обвиняемых на свободе не исчезли, поэтому им нельзя изменить меру пресечения на более мягкую и не связанную с содержанием под стражей, о чем ходатайствовала защита экс-«беркутовцев».
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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.
10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.
По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.