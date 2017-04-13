На берегу Черного моря в Одессе сгорели еще 10 дач (фото)

В Киевском районе Одессы в ночь на 13 апреля на причале на берегу Черного моря сгорели еще 10 дачных домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 2.17 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на причале, расположенном на улице Шкиперская.

Отмечается, что пожар произошел в одно- и двухэтажных дачных домах на общей площади 500 кв. м. В пресс-службе добавили, что ликвидация пожара осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды.

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Пожар был ликвидирован в 5.00. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара, ущерб и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Как уточнил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, по предварительным данным, сгорело порядка 10 дачных построек.

«Этот пожар произошел практически в том же месте, что и тот, что был позавчера. Тогда выгорело 15 построек, сейчас – примерно 10», - сказал представитель главка.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля утром в Одессе в результате пожара сгорели 15 дачных домов (1 тыс. кв. м) на одном из причалов общества рыболовов-любителей "Зеленый мыс".