Масштабный пожар в Одессе: сгорели 15 дач (фото)

В Одессе сегодня во время пожара сгорели 15 дачных домов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, в 4:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что произошел пожар на причале №133 общества рыболовов-любителей «Зеленый мыс» на ул. Дача Ковалевского.

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На место вызова в 4:40 прибыли первые два пожарно-спасательных отделения. На момент прибытия подразделений огнем были охвачены 15 дачных домов различной этажности на общей площади около 1 тыс. кв. м.

«Существовала угроза быстрого распространения огня и взрывов газовых баллонов. По повышенному номеру вызова к месту направились дополнительные отделения», - рассказали в главке.

Были созданы два боевых участка по тушению пожара и защите соседних домов. Тушение пожара осложнялось плотностью застройки, наличием легковоспламеняющихся деревянных и металлопластиковых материалов, отсутствием подъездов к морю для забора воды. Подвоз воды к месту пожара осуществлялось пожарными автоцистернами, также организовали подачу воды из Черного моря с помощью мотопомпы.

Отмечается, что в 7:00 пожар был локализован и в 7:30 ликвидирован. В результате огонь уничтожил 15 дачных домов и повредил имущество, находящееся на территории причала № 133. Во время самостоятельного тушения огня получил ожоги рук владелец одного из дачных домов.

К ликвидации пожара подразделения привлекались по повышенному номеру вызова «Пожар РАНГ-2» в составе 10 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.