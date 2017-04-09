Под Мариуполем сошли с рельс три грузовых вагона (фото)

Железнодорожники расследуют причину схода с рельс трех грузовых вагонов со шротом на станции Волноваха Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци», авария произошла вчера, 8 апреля, в 11.50.

Читайте такжеВ Москве столкнулись поезд и электричка, пострадало 23 человека (фото, видео)

Отмечается, что поезд двигался с небольшой скоростью – 16 км/ч.

«Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха-Мариуполь не прекращался, его обеспечили по парной колее. Для устранения схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Волноваха», - говорится в сообщении.