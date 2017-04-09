Под Мариуполем сошли с рельс три грузовых вагона (фото)
14:32, 09 апреля 2017Происшествия
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Поезд двигался с небольшой скоростью – 16 км/ч.
Фото: последствия аварии поезда под Мариуполем / Егор Пальчиков
Железнодорожники расследуют причину схода с рельс трех грузовых вагонов со шротом на станции Волноваха Донецкой области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци», авария произошла вчера, 8 апреля, в 11.50.
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Отмечается, что поезд двигался с небольшой скоростью – 16 км/ч.
«Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха-Мариуполь не прекращался, его обеспечили по парной колее. Для устранения схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Волноваха», - говорится в сообщении.
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