На Донбассе через линию разграничения пытались перевезти 50 тысяч долларов

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали на линии разграничения две партии наличности на сумму более 50 тыс. долларов.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook.

«Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда «Майорское» был остановлен автомобиль Daewoo Lanos под управлением гражданина Украины, который следовал с временно оккупированной территории. Во время проверки у пассажира автомобиля было обнаружено 50 тыс. долларов, которые он пытался провезти через линию разграничения в скрытом виде», - написал Билан.

Сейчас лица, следовавшие в автомобиле, а также полученные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.